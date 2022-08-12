Один человек пострадал в ДТП с мотоциклом в Рязани

Авария с участием мотоцикла произошла на Куйбышевском шоссе в Рязани. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел ранее в этот день в 10:30 на 198-м км трассы М-5 «Урал». 36-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем Lada, при повороте налево, столкнулся с мотоциклом KTM под управлением 43-летнего жителя Саратовской области.

В результате мотоциклист получил серьезные травмы, мужчину госпитализировали. По факту происшествия проводится проверка.

5 июля в Якутске на пешеходном переходе 13-летний велосипедист получил смертельные травмы в результате наезда автоцистерны. Водитель машины «НЕФАЗ» на регулируемом перекрестке выполнял поворот направо. От полученных травм подросток скончался на месте.