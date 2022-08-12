В Генпрокуратуре провели проверку по факту нарушений прав детей-диабетиков

Генеральная прокуратура России принимает меры в целях восстановления прав детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, на обеспечение их необходимыми медицинскими изделиями. Об этом «Известиям» 12 августа заявили в пресс-службе надзорного органа, комментируя ситуацию с отказами в выдаче тяжелобольным людям лекарств и медизделий в ряде регионов страны.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации в информационном письме от 20.04. 2022 прокуроры всех регионов ориентированы на незамедлительное принятие мер в целях восстановления прав детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, на обеспечение их необходимыми медицинскими изделиями посредством инициирования вопроса о внесении изменений в территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Уточняется, что во многих субъектах страны прокуроры добились льготного обеспечения детей такими системами. Так, на эти цели исходя из выявленной потребности на 2022 год только в Краснодарском крае выделено 323 млн. рублей, в Воронежской области — 100 млн, в Челябинской — 160 млн. Удовлетворены соответствующие требования прокуроров и органами власти Республики Адыгея, Омской, Ростовской, Рязанской областей и др.

Кроме того, по инициативе прокуроров, направленной президенту России, данный вопрос прорабатывается правительством на предмет обеспечения нуждающихся детей-инвалидов такими системами за счет федеральных средств.

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, вопросы соблюдения прав детей на оказание медицинской помощи и лекарственное обеспечение находятся под особым контролем прокуроров. Только в прошлом году мерами реагирования восстановлены права 33 тыс. несовершеннолетних.

В связи с многочисленными жалобами россиян прокуроры проанализировали практику реализации прав детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, и установили, что законодательством предусмотрено предоставление этой категории граждан инсулиновой помпы, а также расходных материалов к ней — инфузионных наборов и резервуаров.

Кроме того, приказ Минздрава предусматривает предоставление несовершеннолетним пациентам с сахарным диабетом 1-го типа медицинских услуг по исследованию уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования, установке и замене инсулиновой помпы, а также имплантация в организм ребенка медицинского изделия — инсулиновой помпы со встроенным глюкометром.

В то же время постановление правительства устанавливает обеспечение детей-инвалидов всеми лекарственными средствами по медицинским показания в бесплатном порядке. Сенсор глюкозы является расходным материалом к отдельным моделям инсулиновых помп, ввиду чего их использование без своевременной замены невозможно, уточнили в надзорном органе.

«Однако прокурорские проверки показали, что по жизненным показаниям сенсорами глюкозы несовершеннолетние обеспечиваются региональными органами исполнительной власти в сфере здравоохранения только на основании решений судов. Негативная практика складывалась в Удмуртской Республике, Алтайском, Краснодарском краях, Белгородской, Смоленской области и других регионах», — указали в генпрокуратуре.

12 августа в Следственном комитете РФ сообщили «Известиям» о расследовании более 20 уголовных дел, связанных с отказами в выдаче тяжелобольным людям лекарств и медизделий. Часть нарушений связана с отказами в предоставлении детям, больным сахарным диабетом, систем непрерывного мониторинга глюкозы (СНМГ). Это специальный прибор, который круглосуточно измеряет уровень сахара в крови.

Согласно данным Минздрава, рассчитывать на такой прибор сейчас могут пациенты только в 45 регионах страны, хотя приказом ведомства его использование включено в клинические рекомендации для лечения болезни.

Подробнее о проблеме обеспечения детей-диабетиков лекарствами и медизделиями читайте в расследовании «Известий»:

Жизнь и сахар: дети-диабетики не могут получить системы мониторинга глюкозы