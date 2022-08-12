Реклама
Прямой эфир
Мир
В восьми районах Великобритании объявлена засуха
Мир
В США пригрозили санкциями в случае вступления освобожденных регионов в состав РФ
Мир
На Украине начали строить завод по производству турецких БПЛА Bayraktar
Мир
Мэр Горловки заявил об отсутствии химугрозы после обстрела ВСУ завода «Стирол»
Экономика
Путин поручил сократить число незарегистрированных в ЕГРН зданий
Интернет
Роскомнадзор составил второй протокол в отношении Twitch за неудаление фейков
Мир
Зеленский предложил раде продлить военное положение на Украине
Мир
Финляндия и Эстония запланировали создать совместную систему ПРО
Политика
ЕГЭ станет обязательным на освобожденных территориях Украины через пять лет
Мир
Школы в Запорожье и Херсоне смогут выбирать формат изучения украинского языка
Мир
Китай поблагодарил Россию за поддержку в тайваньском вопросе
Мир
В Польше потребовали ввести режим стихийного бедствия из-за мора рыбы в Одре

В Генпрокуратуре провели проверку по факту нарушений прав детей-диабетиков

0
Фото: Getty Images/FatCamera
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральная прокуратура России принимает меры в целях восстановления прав детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, на обеспечение их необходимыми медицинскими изделиями. Об этом «Известиям» 12 августа заявили в пресс-службе надзорного органа, комментируя ситуацию с отказами в выдаче тяжелобольным людям лекарств и медизделий в ряде регионов страны.

Жизнь и сахар: дети-диабетики не могут получить системы мониторинга глюкозы
Более 20 уголовных дел расследует СК РФ из-за отказов в выдачи лекарств тяжелобольным людям

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации в информационном письме от 20.04. 2022 прокуроры всех регионов ориентированы на незамедлительное принятие мер в целях восстановления прав детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, на обеспечение их необходимыми медицинскими изделиями посредством инициирования вопроса о внесении изменений в территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Уточняется, что во многих субъектах страны прокуроры добились льготного обеспечения детей такими системами. Так, на эти цели исходя из выявленной потребности на 2022 год только в Краснодарском крае выделено 323 млн. рублей, в Воронежской области — 100 млн, в Челябинской — 160 млн. Удовлетворены соответствующие требования прокуроров и органами власти Республики Адыгея, Омской, Ростовской, Рязанской областей и др.

Кроме того, по инициативе прокуроров, направленной президенту России, данный вопрос прорабатывается правительством на предмет обеспечения нуждающихся детей-инвалидов такими системами за счет федеральных средств.

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, вопросы соблюдения прав детей на оказание медицинской помощи и лекарственное обеспечение находятся под особым контролем прокуроров. Только в прошлом году мерами реагирования восстановлены права 33 тыс. несовершеннолетних.

В связи с многочисленными жалобами россиян прокуроры проанализировали практику реализации прав детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, и установили, что законодательством предусмотрено предоставление этой категории граждан инсулиновой помпы, а также расходных материалов к ней — инфузионных наборов и резервуаров.

Кроме того, приказ Минздрава предусматривает предоставление несовершеннолетним пациентам с сахарным диабетом 1-го типа медицинских услуг по исследованию уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования, установке и замене инсулиновой помпы, а также имплантация в организм ребенка медицинского изделия — инсулиновой помпы со встроенным глюкометром.

В то же время постановление правительства устанавливает обеспечение детей-инвалидов всеми лекарственными средствами по медицинским показания в бесплатном порядке. Сенсор глюкозы является расходным материалом к отдельным моделям инсулиновых помп, ввиду чего их использование без своевременной замены невозможно, уточнили в надзорном органе.

«Однако прокурорские проверки показали, что по жизненным показаниям сенсорами глюкозы несовершеннолетние обеспечиваются региональными органами исполнительной власти в сфере здравоохранения только на основании решений судов. Негативная практика складывалась в Удмуртской Республике, Алтайском, Краснодарском краях, Белгородской, Смоленской области и других регионах», — указали в генпрокуратуре.

12 августа в Следственном комитете РФ сообщили «Известиям» о расследовании более 20 уголовных дел, связанных с отказами в выдаче тяжелобольным людям лекарств и медизделий. Часть нарушений связана с отказами в предоставлении детям, больным сахарным диабетом, систем непрерывного мониторинга глюкозы (СНМГ). Это специальный прибор, который круглосуточно измеряет уровень сахара в крови.

Согласно данным Минздрава, рассчитывать на такой прибор сейчас могут пациенты только в 45 регионах страны, хотя приказом ведомства его использование включено в клинические рекомендации для лечения болезни.

Подробнее о проблеме обеспечения детей-диабетиков лекарствами и медизделиями читайте в расследовании «Известий»:
Жизнь и сахар: дети-диабетики не могут получить системы мониторинга глюкозы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022