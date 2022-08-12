Украинец забрался на крышу собора Святого Стефана в Вене ради красивого вида

Гражданин Украины ради того, чтобы «насладиться прекрасным видом», забрался на крышу собора Святого Стефана в Вене, передает 12 августа местная газета Kurier.

Так, по данным издания, 34-летний мужчина перелез с дерева на навес собора, после чего проследовал по строительным лесам на южную башню. О происходящем в правоохранительные органы доложил прохожий.

В результате на украинца завели дело о нарушении общественного порядка.

11 августа газета Daily Mail сообщила о том, что присяжные оправдали 26-летнего водителя грузовика с Украины Владимира Жуковского после того, как он устроил смертельное ДТП с байкерами. Будучи под воздействием наркотических веществ, он 21 июня 2019 года выехал на грузовике на встречную полосу и врезался в группу байкеров, в результате чего семь человек погибли. Губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну, у которого вердикт вызвал «шок», «гнев» и «возмущение», назвал его «абсолютной трагедией», так как семеро погибших не дождались правосудия.

Американский адвокат Аркадий Бух в беседе с «Известиями» 12 августа предположил, что такой приговор вынесли из-за того, что граждане Америки и жюри присяжных с симпатией относятся не только к реальным украинским беженцам, но и ко всем, кто в принципе причисляет себя к украинцам.