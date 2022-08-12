В Тамбовской области запретили купаться на 11 пляжах

Купание на 11 пляжах Тамбовской области запретили по санитарным показателям. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на региональное управление Росприроднадзора.

По данным ведомства, вода не соответствует нормам в следующих местах купания: канал реки Цны, пляж «Парус»; канал реки Цны в районе парка «Дружбы»; правый берег вблизи «Тезикова моста» — пляж «Детский»; пляж «Пригородный», пляж «Спортивный», пляж в селе Тулиновка, пляж в селе Татаново, пляж в селе Бокино, пляж в СНТ «Эльдорадо»; пруд «Аэродромный»; пруд Новолядинский и пруд в Умете.

Ранее, 4 августа, сообщалось, что купание на территории зоны отдыха «Тропарево» в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) Москвы запрещено в связи с неудовлетворительным качеством воды.