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Транзит нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» возобновится вечером 12 августа

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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Транзит нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» через Словакию возобновится вечером в пятницу, 12 августа. Об этом сообщило «ЧТК».

Не в «Дружбу»: почему «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти
Когда и на каких условиях возобновится транзит

Чешское СМИ ссылается на информацию, поступившую от словацкого нефтеперевозчика Transpetrol, которое уточнило, что российская нефть течет в Словакию со среды, 10 августа.

Ранее 12 августа «Транснефть» сообщила о поступлении в банк платежа за транзит нефти по «Дружбе».

Накануне «Транснефть» возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода в Венгрию и Словакию через Украину. Это произошло после того, как Киев подтвердил получение платежа от MOL и Slovnaft за транзит. Позже стало известно, что нефть начала поступать по «Дружбе» в Словакию. Возобновление прокачки по трубопроводу 11 августа подтвердило уже и венгерское министерство технологии и промышленности.

Чешское телевидение со ссылкой на руководство госкомпании Mero, оператора чешского участка трубопровода, сообщило, что нефть начнет поступать в Чехию по трубопроводу «Дружба» 12 или 13 августа.

Однако официальный представитель компании Transpetrol, оператора словацкой части «Дружбы», заявлял, что поставки нефти по «Дружбе» в Чехию не восстановятся.

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по указанному трубопроводу в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Причиной явилось то, что российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза. При этом поставка в Германию и Польшу по «Дружбе» через Белоруссию продолжалась.

Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в ФРГ, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

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