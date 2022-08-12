В лесу в Мурманской области нашли снаряды времен Великой Отечественной войны

В лесном массиве у Алакуртти в Мурманской области нашли артиллерийские снаряды и гранату немецкого производства времен Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на управление ФСБ России по Северному флоту.

Боеприпасы были найдены в рамках мероприятий по недопущению попадания в незаконный оборот оружия.

Снаряды и граната были уничтожены силами инженерных подразделений Северного флота.

В начале июня саперы в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времен ВОВ. Обнаружили боеприпас в частном секторе в считаных метрах до ближайших жилых домов.