В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае в выходные, 13 и 14 августа. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает altapress.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в регионе возможны дожди, грозы, сильные ливни, град и ветер до 27 м/с.

Ночью 13 августа ожидается температура +12…+17 градусов. В некоторых районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ветер — западный, 5−10 м/с порывами до 20 м/с, а при грозах — до 25−27 м/c.

Днем воздух прогреется до 29 градусов. Также прогнозируются кратковременные дожди, грозы и град.

Ночью 14 августа в регионе ожидается +11…+16 градусов, днем — +22…+27 градусов. Синоптики также обещают кратковременные дожди и ливни.