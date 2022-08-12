В Запорожской ВГА заявили о нежелании жителей воевать за Киев

Жители подконтрольной Киеву части Запорожья массово отказываются вступать в ряды территориальной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 12 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Территориальную оборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области будут списывать. Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону», — сказал он «РИА Новости».

По словам Рогова, есть несколько случаев столкновений между заградительными отрядами националистов и жителями Запорожской области, которых заставили вступить в тероборону.

Ранее в этот день в подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации сообщили о бегстве призывников от службы на подконтрольную России территорию региона.

Накануне корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев рассказал, что на контрольно-пропускном пункте в регионе, который пересекают желающие переехать на освобожденную территорию жители, ежедневно собираются сотни машин.

Часть Запорожской области перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о проведении специальной операции было принято на фоне обострения обстановки после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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