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В Запорожской ВГА заявили о нежелании жителей воевать за Киев

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Жители подконтрольной Киеву части Запорожья массово отказываются вступать в ряды территориальной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 12 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Территориальную оборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области будут списывать. Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону», — сказал он «РИА Новости».

По словам Рогова, есть несколько случаев столкновений между заградительными отрядами националистов и жителями Запорожской области, которых заставили вступить в тероборону.

Ранее в этот день в подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации сообщили о бегстве призывников от службы на подконтрольную России территорию региона.

Накануне корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев рассказал, что на контрольно-пропускном пункте в регионе, который пересекают желающие переехать на освобожденную территорию жители, ежедневно собираются сотни машин.

Часть Запорожской области перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о проведении специальной операции было принято на фоне обострения обстановки после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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