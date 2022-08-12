Моторная лодка врезалась в берег в Самарской области

В Самарской области на реке Большой Кинель моторная лодка врезалась в берег. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 11 августа, в 21:20 в районе населенного пункта Кинель-Черкасский. На момент столкновения с берегом в лодке находились три человека. Все трое получили травмы. Их госпитализировали в Отрадненскую районную больницу, отмечает 63.ру.

В середине июля на Павловском водохранилище в Башкирии столкнулись две лодки, в которых находились пятеро взрослых и ребенок. Травмы получили два человека.