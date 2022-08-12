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Xiaomi тестирует в Китае 140 автономных электромашин

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Фото: Global Look Press/Sheldon Cooper
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Компания Xiaomi заявила, что тестирует в Китае 140 своих прототипов автономных автомобилей. Гендиректор компании объявил, что более пятисот сотрудников занимаются разработкой технологий автономного вождения. Об этом 12 августа пишет Сarscoops.

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По поводу этого проекта много слухов и домыслов, отмечает издание. Вначале Xiaomi объявила о своих планах выпустить под собственной маркой электромобиль не раньше 2021 года. На производство электромобиля, оснащенного беспилотным комплексом, выделили 3,3 млрд юаней ($490 млрд).

По другим данным, Xiaomi уже вложила $10 млрд в автомобильное предприятие и планирует представить свой первый электромобиль в 2024 году.

По информации Сarscoops, разговоры о развертывании большого числа прототипов автономных транспортных средств появились после того, как Xiaomi безрезультатно пообщались с официальными лицами из Национальной комиссии по развитию и реформам Китая.

Компания столкнулась с трудностями в получении одобрения своего проекта по беспилотным автомобилям от государственных регулирующих органов.

«Задержка может продлить бремя из-за огромных расходов на исследования и разработки, а также инвестиции, поскольку сегмент электромобилей в Китае становится все более насыщенным», — заявили Стивен Ценг и Шон Чен из агентства Bloomberg.

Издание отметило, что Xiaomi не дожидаясь официального разрешения от властей уже начала работу над своим первым автомобильным заводом в Пекине.

10 августа корпорация Changan вывела на домашний рынок электрический внедорожник Avatr 11. В машине установлен автопилот, который работает на основе данных, которые он собирает с 13 камер, 12 сенсоров, 6 радаров и 3 лидаров. Запас хода Avatr 11 составляет более 500 км.

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