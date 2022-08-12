Диетолог назвала оптимальную для усвоения кальция жирность творога

На усвоение кальция, содержащегося в твороге, влияет его жирность. Об этом 12 августа заявила диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

«Оптимальным считается соотношение кальция и жира в одном приеме пищи 1:100. Примерно такое соотношение в твороге 9% жирности. Из обезжиренных или, наоборот, очень жирных молочных продуктов кальций усваивается гораздо хуже», — сказала врач «Газете.Ru».

Также она отметила, что на усвоение кальция влияет здоровье желудочно-кишечного тракта.

«Атрофический гастрит, сопровождающийся снижением выработки соляной кислоты, энтериты, снижение внешнесекреторной функции поджелудочной железы, гепатиты, цирроз печени могут приводить к ухудшению всасывания кальция», — сказала специалист.

Кальций хуже усваивается, если в пище имеется избыток фосфора, жирных кислот, пищевых волокон, сладостей и кофеина, а также недостаточный уровень витамина D в крови и другие факторы.

10 августа врач-дерматолог Лилия Дышляева рассказала, что творог помогает остановить выпадение волос и борется с их сухостью. Такой эффект достигается благодаря содержанию витамина B.

28 июля врач-диетолог Дарья Русакова предупредила, что употреблять больше 300 г творога в сутки нельзя. В противном случае это может оказать негативное влияние на почки.