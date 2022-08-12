В Москве пообещали ответить на высылку российского дипломата из Черногории

Высылка российского дипломата из Черногории не останется без внимания, Москва даст на этот недружественный шаг свой ответ. Об этом сообщили 12 августа в Министерстве иностранных дел РФ.

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — заявили в ведомстве «РИА Новости».

Ранее в пятницу власти Черногории объявили российского дипломата персоной нон грата. Как сообщило «Радио и телевидение Черногории» со ссылкой на МИД республики, такое решение было принято властями Черногории из-за якобы действий с его стороны, нарушающих Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Имя дипломата не указывается.

2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что высланных Западом дипломатов РФ переводят на более приоритетные направления. Она отметила, что на сегодняшний день происходит «поднастройка» кадровой политики ведомства, которая имеет долгосрочный характер.

В последние месяцы РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.

До этого, 7 апреля, власти Черногории объявили о высылке четырех российских дипломатов. В марте власти страны выслали еще одного российского дипломата. Свое решение они тогда объяснили тем, его действия якобы противоречили Женевской конвенции. В ответ на это Россия выслала сотрудника посольства Черногории в Москве.