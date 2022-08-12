Перепады температур прогнозируют синоптики в Оренбуржье

Синоптики прогнозируют прохладные ночи и жаркие дни в ближайшее время в Оренбургской области. Перепад температур составит от +10 до +32 градусов.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы, днем 12 августа воздух в регионе прогревался до +31 градуса. В отдельных районах восточной части Оренбуржья до конца суток вероятны кратковременные дожди с грозами. В течение выходных синоптики прогнозируют переменную облачность. В ночные часы ожидается +10…+15 градусов, днем воздух прогреется до +32 градусов, пишет «Урал56.Ру».

Ожидается, что высокая дневная температура воздуха сохранится и на следующей неделе.

Ранее синоптики предупредили об аномальной жаре жителей Ставропольского края. В течение выходных воздух будет прогреваться до +36 градусов. В регионе вероятны ливни с грозами и усилением ветра до 22 м/с.