В Польше потребовали ввести режим стихийного бедствия из-за мора рыбы в Одре

Власти Любуского воеводства на западе Польши 12 августа призвали ввести режим стихийного бедствия из-за массовой гибели рыбы в реке Одра и вероятного попадания в воду ртути.

«Немцы исследовали Одру. Сообщают о высокой концентрации ртути в реке. Ни при каких обстоятельствах нельзя приближаться к Одре, поить животных», — написала в Twitter руководитель самоуправления воеводства Эльжбета Анна Полак.

Ранее 12 августа польские СМИ сообщали, что на Одре зафиксирован массовый мор рыбы, к очистке реки привлекли армию.

Накануне глава государственного агентства «Польские воды» Пшемыслав Даца на брифинге перед журналистами назвал ситуацию на Одре экологической катастрофой.

Сообщалось также, что первые сигналы о мертвой рыбе в Одре появились еще в конце июля, но до сих пор неизвестно, какое вещество отравляет реку. СМИ в Польше пишут о возмущении среди жителей близлежащих сел, тем что они не были проинформированы властями о потенциальной угрозе.

18 июля стало известно, что массовой гибелью рыбы в озере Оброчное обеспокоены жители микрорайона Лесобаза в Тюмени. Сообщалось, что в это озеро сбрасывают теплую воду с ТЭЦ-1. В этой связи специалисты не исключают, что рыба гибнет из-за жары и теплой воды.