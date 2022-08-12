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Член ВГА Рогов: удары ВСУ по Запорожской АЭС могут привести к остановке реактора

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Удары украинских военных по Запорожской АЭС могут привести к аварийной остановке реактора. Об этом 12 августа сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Системы противовоздушной обороны (ПВО) работают на должном уровне. Они целенаправленно бьют по двум местам: охладительному контуру, который гарантирует безопасность, и системе охлаждения реакторов, если система нарушена, может начаться неконтролируемый процесс. Есть несколько уровней защиты, и в случае начала подобных процессов удары террористов могут привести к остановке реактора», — сказал он в эфире Первого канала.

По его мнению, вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно наносят удары по линии электропередачи: при отключении реакторов от энергопотребления произойдет их аварийная остановка, в результате электростанция не сможет вырабатывать электричество.

Ранее в этот день Рогов допустил консервацию Запорожской АЭС при дальнейших обстрелах со стороны ВСУ. Также он рассказал об усилении ПВО вокруг электростанции.

Как отметил в беседе с «Известиями» в этот день экс-начальник инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов, в случае удара по ЗАЭС, помимо России, от последствий пострадают Запорожская область, Западная Украина, Болгария, Румыния, Венгрия, Польша, Словакия, Чехия и Турция.

Территория Запорожской АЭС неоднократно подвергалась обстрелу. Накануне Минобороны РФ сообщило, что артиллерия ВСУ совершила атаку, в результате чего были частично повреждены теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения. В тот же день замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев обвинил Украину в ядерном терроризме и предупредил, что такие действия могут привести к катастрофе, превышающей по масштабам аварию на Чернобыльской АЭС.

В тот же день постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что российские военные обеспечивают охрану атомной электростанции, день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту.

Запорожская АЭС взята под охрану российской стороной в рамках спецоперации по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции 24 февраля.

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