Около 100 км дорог пострадали от паводка в Приамурье

На территории Амурской области в результате прохождения паводковых вод пострадали 99 км автодорог. Об этом ИА PriamurMedia сообщили в региональном правительстве.

По данным властей, на дорогах регионального значения поврежден 51 км покрытия, на дорогах местного значения — 48 км. Транспортное сообщение нарушено с 14 населенными пунктами.

По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Дмитрия Лучникова, восстановительные работы ведутся по всем основным направлениям.

«По направлению Магдагачи – Толбузино на одном из трех проблемных участков сделана объездная дорога. После спада воды восстановят дорогу полностью. Сообщение по дороге Тында – Ларба восстановлено силами прииска «Соловьевский» по одной полосе», — рассказал чиновник.

Также восстановлено сообщение по основным направлениям местных дорог к поселку Могот. Однако движение по мосту разрешено транспорту, масса которого не превышает 7 т. Восстановление моста через Гилюй начнется после снижения уровня воды.

12 августа удалось досрочно открыть проезд по мосту через реку Малая Грязнушка в Зейском районе. Кроме того, восстановлена дорога Ерофей Павлович – Игнашино.

Сложная паводковая ситуация на территории Приамурья сложилась в результате прохождения циклонов, сопровождавшихся обильным выпадением осадков и шквалистым ветром.