Мост на Циолковского открыли для автомобилей в Нижнем Тагиле

Движение по мосту на улице Циолковского открыли для легковых автомобилей в Нижнем Тагиле. На переправе продолжает действовать ряд ограничений в связи с монтажом трамвайных путей и благоустройством тротуаров.

Ограничение движения действовало с мая 2021 года. Сроки открытия моста переносились несколько раз, реконструкция была замедлена в связи с согласованием новых графиков работ и уточнением объемов финансирования. 12 августа по переправе впервые проехали легковые автомобили.

«Движение разрешено для легкового и общественного транспорта, грузовому также проезд запрещен. Основной запуск планируется на 20-е числа августа, в том числе трамваев. Ограничения по скорости остаются прежними — 20 и 40 км/ч», — цитирует «ТагилСити.Ру» представителя подрядчика Владимира Останина.

Реализацией проекта реконструкции занимается компания «Уралстроймонтаж», стоимость контракта составляла 1,3 млрд рублей. Капремонт улиц Циолковского и Октябрьской революции должен завершиться в 2024 году.