Последствия обрушения стены дома в Омске сняли с коптера

Рухнувшую стену жилого дома на улице 20-го Партсъезда в Омске сняли с квадрокоптера. В распоряжении «Известий» появились кадры с места обрушения, которое произошло в пятницу, 12 августа.

На кадрах видно, что одна из стен дома полностью обвалилась. Обрушение произошло с первого по пятый этаж. На земле — обломки конструкции и мебели.

На месте работают спасатели. Как заявил начальник главного управления МЧС России по Омской области Владислав Колодинский, существует угроза обрушения второй стороны дома.

В настоящее время осуществляется разбор завалов. Из дома эвакуировали 40 жителей.

Ранее появилась информация, что под завалами, предположительно, находится один человек, возможно, ребенок. В Следственном комитете региона позднее заявили, что в результате обрушения никто не пострадал.

По словам жильцов дома, они еще с 2019-го года неоднократно жаловались на аварийное состояние здания. Однако местные власти не стали ремонтировать дом и расселять жильцов, ссылаясь на недостаток средств. Около года назад в фасаде дома появилась дыра. Эту часть дома просто отгородили красно-белой лентой.

После того как апреле прошлого года обрушился фасад здания, прокуратура начала проверку. Было установлено, что от старости многие конструкции здания повреждены.

Пятиэтажке на улице 20-го Партсъезда уже 56 лет, она была построена по типу общежития. В 2022 году дом должны были отремонтировать по региональной программе.