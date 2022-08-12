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Литва начала расследование в отношении блогера Шария

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Фото: commons.wikimedia.org
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Генпрокуратура начала расследование в отношении украинского блогера Анатолия Шария по подозрению в отмывании денег. Об этом 12 августа сообщил портал 15min.lt.

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«2 августа было начато досудебное расследование по статье 216 Уголовного кодекса («Легализация имущества, полученного преступным путем»). Расследование проводит служба расследований финансовых преступлений, организует прокурор департамента уголовного преследования генеральной прокуратуры», — заявила представитель генпрокуратуры Рита Стундене.

Расследование было начато после заявления российского юриста Марка Фейгина (признан иностранным агентом в РФ) о том, что Шарий, являвшийся с 2012 года резидентом Литвы, мог получать незадекларированные доходы.

5 мая Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что правоохранительные органы Испании задержали Шария. Блогера отпустили под подписку о невыезде. Ждать судебного решения об экстрадиции на Украину Шарий будет в Барселоне.

На родине Шарий подозревается в государственной измене, дело в его отношении было возбуждено в ноябре 2020 года. Кроме того, по мнению следователей СБУ, политик осуществлял противозаконную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Блогер известен критикой действий Киева в отношении Донецкой и Луганской народных республик. Так, 20 марта Шарий прокомментировал приостановление на Украине деятельности ряда оппозиционных политических партий, в том числе его фракции «Партия Шария». В своем комментарии блогер назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором на минималках.

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