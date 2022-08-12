Литва начала расследование в отношении блогера Шария

Генпрокуратура начала расследование в отношении украинского блогера Анатолия Шария по подозрению в отмывании денег. Об этом 12 августа сообщил портал 15min.lt.

«2 августа было начато досудебное расследование по статье 216 Уголовного кодекса («Легализация имущества, полученного преступным путем»). Расследование проводит служба расследований финансовых преступлений, организует прокурор департамента уголовного преследования генеральной прокуратуры», — заявила представитель генпрокуратуры Рита Стундене.

Расследование было начато после заявления российского юриста Марка Фейгина (признан иностранным агентом в РФ) о том, что Шарий, являвшийся с 2012 года резидентом Литвы, мог получать незадекларированные доходы.

5 мая Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что правоохранительные органы Испании задержали Шария. Блогера отпустили под подписку о невыезде. Ждать судебного решения об экстрадиции на Украину Шарий будет в Барселоне.

На родине Шарий подозревается в государственной измене, дело в его отношении было возбуждено в ноябре 2020 года. Кроме того, по мнению следователей СБУ, политик осуществлял противозаконную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Блогер известен критикой действий Киева в отношении Донецкой и Луганской народных республик. Так, 20 марта Шарий прокомментировал приостановление на Украине деятельности ряда оппозиционных политических партий, в том числе его фракции «Партия Шария». В своем комментарии блогер назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором на минималках.