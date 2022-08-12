Больше половины школ не обеспечены охраной в Нижнем Новгороде

Физической охраной обеспечены лишь 41% школ в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на департамент образования города.

По данным мэрии, во всех образовательных учреждениях установлены «тревожные кнопки», а также заключены договоры на их обслуживание. Также в школах имеется ограждение и освещение прилегающей территории. В 80% заведений обеспечена система контроля доступа в здание. Еще 96% школ оборудованы системами видеонаблюдения.

В образовательных учреждениях действует пропускной режим с целью обеспечения антитеррористической безопасности.

В конце июля в Московской области приняли Стратегию действий по обеспечению детской безопасности. Ее целью является снижение показателей смертности и травматизма детей.