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Китайские археологи обнаружили созданную 4300 лет назад скульптуру правителя

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Фото: Artnet news/news.artnet.com
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При раскопках в древнем городе Шимао в китайской провинции Шэньси археологи обнаружили двухметровое скульптурное изображение мужчины с короной на голове. Эта скульптура оказалась самой крупной из ряда других каменных фигур поблизости.

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Ученые предполагают, что это портрет правителя Шимао, передает портал News.artnet.

Эту и другие скульптуры обнаружили у подножия пирамиды, возвышавшейся в центре города. Предполагаемый возраст скульптуры — 4300 лет, что делает ее одной из самых древних подобных находок.

Руины Шимао были обнаружены на востоке Китая в 1976 году и до последнего времени считались остатками небольшого поселения эпохи неолита. Но в 2018 году в ходе раскопок в этом месте удалось отыскать город площадью около 4 кв. км, обнесенный крепостными стенами и рвами, заполненными человеческими черепами (предполагается, что там практиковались жертвоприношения). В центре города возвышалась пирамида высотой 70 м, увенчанная огромным дворцом с водохранилищем.

В июле на Ямале археологи обнаружили мумию новорожденного ребенка в серебряной маске на средневековом могильнике «Нюрымпосслор 4». В сообщении научного центра изучения Арктики говорится, что в детском погребении ученые увидели мумифицированные останки тканей и волос ребенка. Всю область лица перекрывали серебряные пластины и фольга. Ученые не исключили, что именно лицевая серебряная маска послужила причиной мумификации младенца.

По словам руководителя экспедиции Александра Гусева, из-за отсутствия письменности подобные археологические находки — это единственный способ для современных ученых узнать о культуре северных народов того времени.

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