Строительство новой амбулатории завершат в якутском селе в сентябре

В селе Тулагино-Кильдямцы в Якутске в сентябре 2022 года планируют открыть новую врачебную амбулаторию. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Подрядчиком выступает ООО «Сибтрансстрой». По словам инженера отдела материально-технического снабжения медцентра Якутска Николая Слепцова, готовность объекта составляет 65%.

Как уточняет ИА SakhaNews, отставаний от графика нет. Открыть амбулаторию планируется в сентябре.

Строительство ведется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. На ее реализацию в 2021–2023 годах Якутия получила из федерального бюджета 6,5 млрд рублей.