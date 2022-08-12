Ремонт десяти мостов ведут в Оренбургской области

Десять мостов ремонтируют на территории Оренбургской области. Большинство объектов сдадут в эксплуатацию в 2022 году.

На текущий момент готовность мостов составляет от 12 до 50%. Наибольший объем работ выполнен на двух переправах по межмуниципальной дороге Чебеньки – Троицкое. На 40% выполнены работы на мосту через реку Кураган на региональной трассе Каменноозерное – Медногорск. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

В региональном правительстве отмечают, что один из самых сложных объектов — мост через реку Жуса в Адамовском районе. По сути, рабочие строят новый мост. Местность в районе моста отличается сложным рельефом. Также рабочим необходимо учитывать специфические гидрогеологические условия.

В октябре и ноябре ремонт будет завершен на восьми мостах. Еще два объекта сдадут в эксплуатацию в июне 2023 года.