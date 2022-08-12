Цены на электричество в Европе побили рекорды

Энергетический кризис в Европе привел к рекордному росту цен на электричество. Об этом 12 августа сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, многие домохозяйства с трудом оплачивают счета. Рост расходов электроэнергии вызвала жара в Европе и перебои поставок российского газа.

Также на ситуацию повлияло снижение уровня воды в реке Рейн. Это привело к уменьшению объемов водохранилищ и снижению добываемой энергии.

9 августа сообщалось, что крупнейший крематорий Германии Rhein-Taunus в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия начал работать круглосуточно. Не прекращать работу печей владельцы решили из-за того, что на их разогрев после остановки уходит много газа для выработки достаточного количества тепла.

Тогда же глава регулятора Клаус Мюллер призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. По его оценке, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.