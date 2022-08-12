Реклама
Прямой эфир
Мир
Финляндия и Эстония запланировали создать совместную систему ПРО
Мир
ВСУ обстреляли химический концерн «Стирол» в Горловке
Политика
ЕГЭ станет обязательным на освобожденных территориях Украины через пять лет
Мир
Школы в Запорожье и Херсоне смогут выбирать формат изучения украинского языка
Мир
Китай поблагодарил Россию за поддержку в тайваньском вопросе
Мир
В Польше потребовали ввести режим стихийного бедствия из-за мора рыбы в Одре
Мир
Литва начала расследование в отношении блогера Шария
Культура
Китайские археологи обнаружили созданную 4300 лет назад скульптуру правителя
Мир
США сообщили о переброске в Европу 101-й элитной дивизии
Экономика
Цены на электричество в Европе побили рекорды
Мир
В Москве пообещали ответить на высылку российского дипломата из Черногории
Мир
Жители Херсона начали получать водительские удостоверения российского образца
Сюжет:

Цены на электричество в Европе побили рекорды

Bloomberg: цены на электричество в Европе побили рекорды
0
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Энергетический кризис в Европе привел к рекордному росту цен на электричество. Об этом 12 августа сообщает агентство Bloomberg.

Экономь-класс: как жители ЕС справляются с энергокризисом
И насколько изменился их быт в связи с ростом цен

По его данным, многие домохозяйства с трудом оплачивают счета. Рост расходов электроэнергии вызвала жара в Европе и перебои поставок российского газа.

Также на ситуацию повлияло снижение уровня воды в реке Рейн. Это привело к уменьшению объемов водохранилищ и снижению добываемой энергии.

9 августа сообщалось, что крупнейший крематорий Германии Rhein-Taunus в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия начал работать круглосуточно. Не прекращать работу печей владельцы решили из-за того, что на их разогрев после остановки уходит много газа для выработки достаточного количества тепла.

Тогда же глава регулятора Клаус Мюллер призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. По его оценке, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022