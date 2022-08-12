Врач назвал самые опасные камни в почках

Врачи считают мелкие камни в почках более опасными и вредоносными, чем крупные. В случае с камнями небольшого размера существует вероятность их смещения и блокировки мочевыводящих путей, что приведет к интенсивной почечной колике и потребует срочной медицинской помощи. Об этом рассказал врач-уролог Боткинской больницы, кандидат медицинских наук Игорь Серегин.

«У урологов даже бытует такое мнение: камни что собаки — чем меньше, тем злее. Потому что от мелкого камня могут возникнуть более серьезные осложнения, чем от большого коралловидного, который занимает всю почку и уже никуда не убежит. А маленький может сместиться, переместиться в мочеточник и перекрыть его, нарушить отток мочи, вызвать почечную колику», — отметил он в интервью «Газете.Ru».

Медик отметил, что течение мочекаменной болезни может долгое время проходить практически без симптоматики, и почечные камни могут быть обнаружены случайно, при проведении УЗИ или КТ по другому поводу.

По словам Серегина, если камень, находящийся в почке, достаточно крупный, неподвижен и не вызывает нарушения оттока мочи, то человек может вообще не чувствовать болевых ощущений и других симптомов.

В июле стало известно, что врачи составили список продуктов, которые наиболее негативно влияют на почки. На первом месте в этом перечне находится соль, большое количество которой изнашивает почки. Врачи посоветовали заменить соль в своей диете на полезные специи. Кроме того, в список вошли молоко, бананы и апельсины.

30 июля врач-терапевт Виктор Лишин рассказал о том, что в небольших количествах для почек может быть полезно пиво, поскольку оно способствует более быстрому выведению мелких камней и песка из организма.