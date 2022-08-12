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Росздравнадзор выясняет причину смерти ребенка на фоне приема Zolgensma

Росздравнадзор начал проверку после смерти ребенка, принимавшего Zolgensma
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Росздравнадзор разбирается в обстоятельствах смерти ребенка из России, который проходил лечение с применением препарата Zolgensma. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Росздравнадзор проводит комплексную оценку обстоятельств причин гибели ребенка на фоне приема препарата «Золгенсма» в Российской Федерации, о чем сообщалось в СМИ», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в этот день агентство Reuters написало, что в результате лечения с применением препарата скончались двое пациентов в России и Казахстане. В качестве причины смерти называется острая печеночная недостаточность.

Обоим пациентам Zolgensma вводили инфузионным методом. Недуг проявился через пять-шесть недель после приема лекарства.

В пресс-службе швейцарской компании Novartis International AG (Novartis), производителя лекарства, в пятницу подтвердили, что одним из побочных эффектов препарата является острая печеночная недостаточность. В компании указали, что уже уведомили о случившемся органы здравоохранения в странах, где он продается, и проинформировали о побочных эффектах медицинских работников.

Препарат был зарегистрирован в России 9 декабря 2021 года. Он вошел в государственный реестр лекарственных средств.

Zolgensma необходим для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) — редкой генетической болезни, при которой поражаются двигательные нейроны спинного мозга. Это самый дорогой препарат в мире, стоимость одного укола превышает $2 млн. Для лечения достаточно одной инъекции.

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