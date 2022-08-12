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Глава МИД Чехии предложит ЕС обсудить запрет на выдачу виз россиянам

AFP: глава МИД Чехии Липавский обсудит с коллегами по ЕС запрет шенгенских виз для россиян
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Фото: ТАСС/EPA/GEORGI LICOVSKI
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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский инициирует обсуждение с правительствами стран-членов Евросоюза (ЕС) запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России, передает 12 августа агентство France Press.

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«Полный запрет на выдачу российских виз всеми государствами-членами ЕС мог бы оказаться еще одной весьма эффективной санкцией против России. В период российской агрессии, которую Кремль продолжает наращивать, не может быть и речи о привычном для российских граждан туризме», — процитировало главу МИД агентство.

Отмечается, что встреча пройдет в неформальной обстановке в Праге в конце августа.

Накануне, 11 августа, канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции заявил, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. МИД Франции же пояснил, что политика выдачи шенгенских виз находится в компетенции ЕС, и Париж будет тесно координировать свои действия с партнерами по организации.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна приняла решение закрыть для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами границы страны и призывает к этому все государства ЕС.

В МИД РФ назвали проявлением шовинизма призывы европейских стран запретить выдачу шенгенских виз российским гражданам.

10 августа появилась информация о вынесении предложения о запрете выдачи россиянам шенгенских виз на обсуждение в ЕС. Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, если Евросоюз примет решение о запрете на въезд россиян в страны сообщества, то это станет нарушением международного права и продемонстрирует глупость руководства ЕС.

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