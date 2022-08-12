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Жители Херсона начали получать водительские удостоверения российского образца

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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В Херсонской области автовладельцам начали выдавать водительские удостоверения и госномера российского образца. Об этом 12 августа сообщило МВД РФ.

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«Сегодня жителям Херсона и Херсонской области выданы первые водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки установленного образца с новым региональным кодом 184», — говорится в сообщении.

6 августа ГУ МВД по Херсонской области рассказало, что в Херсоне открылось предоставление услуг по регистрации транспорта и обмену водительских удостоверений. Местные жители с украинской регистрацией ТС могут получить временные водительские удостоверения и временные номера с гербом Херсонской области.

25 мая стало известно, что на территории региона стали формироваться органы межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД.

Заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов 27 мая уточнил, что российские нормы в части контроля за автотранспортом, в том числе дорожного движения, будут введены в регионе до конца года. Он сообщил, что будет заново создаваться база данных о собственниках автомобилей.

Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации по защите Донбасса.

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