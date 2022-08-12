Путин подписал указ об охране границы России с Украиной и республиками Донбасса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому один день выполнения задач по охране границы РФ с Украиной, Донецкой и Луганской народными республиками приравнивается к двум. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 12 августа.

«Засчитывать военнослужащим органов ФСБ, непосредственно выполняющим задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях: один день выполнения задач по охране государственной границы <…> за два дня», — говорится в сообщении.

Кроме того, время лечения в медорганизациях в случае получения ранений при выполнении задач по охране этой госграницы будет засчитываться из расчета один месяц военной службы за два.

Изменения вносятся в указ от 18 апреля о дополнительных соцгарантиях военнослужащим пограничных органов ФСБ и членам их семей.

Согласно ранее принятому документу, получившим увечье военнослужащим пограничных органов ФСБ, охраняющим госграницы РФ, примыкающие к районам проведения спецоперации, положена единовременная выплата в размере 3 млн рублей. Кроме того, в случае их гибели предусматриваются выплата 5 млн рублей.

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