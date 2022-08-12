Британский журналист осудил Зеленского за призыв закрыть россиянам въезд в ЕС

Призыв президента Украины Владимира Зеленского закрыть для россиян въезд в западные страны является расистским и ошибочным. Такое мнение выразил обозреватель Оуэн Мэтьюс в своем материале для британского издания The Spectator.

Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян 9 августа в ходе интервью газете The Washington Post. По его словам, россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

«Запрет любому человеку с российским паспортом беспрепятственно путешествовать в Европу является расистским и ошибочным», — указал журналист.

По мнению Мэтьюса любые запреты по национальному признаку не только безнравственны, но и отвратительны по своей природе.

Он отметил, что Западу следует снять ограничения на поездки для россиян, а также не исключать российских студентов из европейских вузов, а наоборот — создать дополнительные для них места. Запрет на выдачу виз только покажет, что мир настроен против всего российского народа, указал обозреватель.

Накануне заместитель руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США не желают наносить вред российскому народу. Так он ответил в ходе брифинга на вопрос о возможности введения визовых санкций против РФ.

10 августа стало известно, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, если Евросоюз примет решение о запрете на въезд россиян в страны сообщества, то это станет нарушением международного права и продемонстрирует глупость руководства ЕС.

Испанская газета El Mundo указала, эта инициатива вряд ли получит единогласную поддержку на общеевропейском уровне. Издание отметило, что даже если какая-то из европейских стран и прекратит выдачу разрешений на въезд для россиян, то «шенгенская система всё равно позволит гражданам РФ перемещаться по Европе». Кроме того, полный запрет на въезд россиян в Европу вызывает вопросы и с юридической точки зрения.