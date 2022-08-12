Специалисты сравнили количество камер на дорогах в России и Германии
В России международные статистики насчитали 18 393 камер контроля скорости на дорогах. Об этом 12 августа сообщил статистический портал statista.com.
Ресурс уточнил, что из 107 стран опубликованных открытых баз данных в России отмечено самое большое количество камер контроля скорости — 18 393.
Следом портал поставил Бразилию, за которой по официальным данным числится 16 997 камер замеров скорости.
На портале объяснили такое количество камер размерами государств — Россия и Бразилия большие страны и располагают обширной сетью автодорог.
В Германии камер, которые следят за скоростным лимитом на дорогах, насчитали меньше 5 тыс.
По официальным данным ГИБДД России, на дорогах работает более 23,4 тыс. передвижных и стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.
10 августа Госавтоинспекция столицы опубликовала показатели аварийности по итогам семи месяцев 2022 года. По их данным, в Москве произошло 4422 ДТП. Инспекторы ДПС в качестве основной причины происшествий назвали неправильно выбранную скорость и дистанцию движения.