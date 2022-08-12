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Специалисты сравнили количество камер на дорогах в России и Германии

В России камер на дорогах в четыре раза больше, чем в Германии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России международные статистики насчитали 18 393 камер контроля скорости на дорогах. Об этом 12 августа сообщил статистический портал statista.com.

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Ресурс уточнил, что из 107 стран опубликованных открытых баз данных в России отмечено самое большое количество камер контроля скорости — 18 393.

Следом портал поставил Бразилию, за которой по официальным данным числится 16 997 камер замеров скорости.

На портале объяснили такое количество камер размерами государств — Россия и Бразилия большие страны и располагают обширной сетью автодорог.

В Германии камер, которые следят за скоростным лимитом на дорогах, насчитали меньше 5 тыс.

По официальным данным ГИБДД России, на дорогах работает более 23,4 тыс. передвижных и стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

10 августа Госавтоинспекция столицы опубликовала показатели аварийности по итогам семи месяцев 2022 года. По их данным, в Москве произошло 4422 ДТП. Инспекторы ДПС в качестве основной причины происшествий назвали неправильно выбранную скорость и дистанцию движения.

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