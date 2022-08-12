Пассажиропоток московских аэропортов почти восстановился в июле

Пассажиропоток московских аэропортов — Шереметьево, Домодедово и Внуково — в июле 2022 года восстановился на 95% к июлю прошлого года. Об этом сообщила в пятницу, 12 августа, пресс-служба дептранса Москвы.

«По сравнению с июлем 2021 года пассажиропоток московских аэропортов восстановился почти полностью — на 95%; по сравнению с июлем доковидного 2019 года — на 68%», — сообщили в дептрансе.

При этом в июле этого года аэропорты обслужили на 21%, или на 1,3 млн человек больше, чем в июне.

Самыми популярными летними направлениями из Москвы по России стали Сочи, Санкт-Петербург и Калининград, а зарубежными — Анталья, Стамбул и Ереван.

Накануне источники на рынке рассказали «Известиям», что авиакомпании «Аэрофлот» и S7 Airlines в июле поставили рекорд по пассажиропотоку в России, несмотря на закрытые аэропорты центральных и южных регионов. Так, «Аэрофлот» перевез 2,5 млн человек и достиг нового пика в своей постсоветской истории. S7 показал прошлогодний июльский рекорд — 1,65 млн пассажиров.

Общий внутренний пассажиропоток входящих в топ-5 авиаперевозчиков РФ в июле начал расти после четырехмесячного падения. Он вырос почти на 1% в годовом выражении, до 6,9 млн человек. Еще около 800 тыс. (–41%) перевезли на международных рейсах пяти авиакомпаний (всего 7,7 млн, –6%).