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День Военно-воздушных сил отметили в парке «Патриот»

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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В подмосковном парке «Патриот» в пятницу, 12 августа, состоялась праздничная церемония по случаю Дня Военно-воздушных сил (ВВС). В торжественной ее части военнослужащие услышали поздравления от вышестоящих по званию лиц, а также ветеранов авиации.

Военные прошли торжественным маршем с флагами и знаменами под звуки оркестра. Кроме того, в небе над главным храмом Вооруженных сил РФ показали высший пилотаж российские истребители. В самом храме был проведен праздничный молебен.

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«12 августа ВВС России отмечают 110-ю годовщину со дня своего образования. Сегодня это огромный коллектив военных специалистов, летчиков, техников, инженеров, промышленности, которая на сегодняшний момент кует прекрасную технику. И эта техника позволяет осуществлять основную задачу — защита от внешнего врага», — заявил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Генерал-лейтенант напомнил, что за свою 110-летнюю историю ВВС РФ прошли славный путь от первой офицерской воздухоплавательной школы и авиационных отрядов до современного высокотехнологичного рода войск Воздушно-космических сил (ВКС), надежно стоящего на страже воздушных рубежей нашей родины.

12 августа в России отмечается День Военно-воздушных сил. Праздник был учрежден президентом России Владимиром Путиным в 2006 году в честь приказа Военного ведомства Российской империи от 30 июля (12 августа) 1912 года о создании Воздухоплавательной части Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской империи. Эта дата считается началом создания военной авиации в России.

Ранее в пятницу министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов ВВС России с их профессиональным праздником. Он отметил вклад летчиков в защиту воздушных рубежей страны и гордость граждан страны за их подвиги.

Ранее, 10 августа, стало известно, что свое участие в X Московской конференции по международной безопасности подтвердили 35 министров обороны разных стран. Конференция пройдет 16 августа в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в парке «Патриот».

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