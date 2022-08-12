На стройках в России используется до 70% некачественных материалов

На российских стройках сегодня используется до 70% некачественных стройматериалов. Об этом сообщили в ходе заседания межотраслевой комиссии по развитию систем оценки качества продукции, работ и услуг в пятницу, 12 августа.

Например, доля некачественных труб в напорных сетях составляет 30%, а во внутридомовых превышает 70%, сообщил заместитель гендиректора Ассоциации трубопроводных систем Дмитрий Чуйкин.

В нынешних условиях, когда компании вынуждены искать альтернативные источники сырья и закупаться у непроверенных поставщиков, доля некачественных стройматериалов может увеличиться.

«Барьером для этого могут стать системы добровольной сертификации продукции. Крайне важно обращать внимание на аккредитацию органа сертификации», — считает Дмитрий Чуйкин.

Импортозамещение повлекло за собой и такой негативный тренд, как ослабление контроля. Решение проблемы может быть в контроле и проверке органов сертификации, полагает он.

«Когда мы говорим о сертификации и оценке соответствия, мы говорим о том, что нас окружает: о технике безопасности процессов на производстве, качестве продукции, квалификации персонала, средствах индивидуальной защиты, безопасности труда — обо всем, что обеспечивает безопасность и качество», — подчеркнул президент Ассоциации «Безопасность и качество» Александр Халимовский.

Опасения Дмитрия Чуйкина касательно импортозамещения подтвердила информация из доклада исполнительного директора Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии Антона Солона. В нем говорится о высокой зависимости отрасли от иностранного сырья и оборудования. По многим видам продукции она достигает 100%. Поэтому очевидна необходимость замены поставщиков и производителей, а также усиление контроля качества продукции, которая будет появляться на российском рынке.

В конце марта Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) предложил правительству установить эталонные цены на стройматериалы для государственных строек. Для этого предлагалось создать единый федеральный центр поставщика, подведомственный Минстрою.

В кабмине заявили «Известиям», что письмо поступило в аппарат правительства и направлено для проработки в установленном порядке в Минстрой.

Сейчас госзаказчики закупают стройматериалы по рыночной стоимости. По данным коммерческого директора Optima Development Дмитрия Голева, за последний год стройматериалы в среднем подорожали на 25–30%, но металлопрокат, в том числе арматура, и нерудные материалы (песок, щебень) — на 50–100%.