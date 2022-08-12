Вокруг Запорожской АЭС усилили группировку ПВО на фоне атак украинских боевиков

Система противовоздушной обороны (ПВО) вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС) усилена из-за постоянных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 12 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Наша система ПВО работает на должном уровне. Группировка ПВО была усилена, укрупнена. Благодаря этому то, что летит и может быть сбито ПВО, оно сбивается», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее в пятницу замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что власти Украины и Запада пытаются «устроить новый Чернобыль» на Запорожской АЭС

Накануне ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС, в результате была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения.

В этот же день Рогов сообщил, что три украинских снаряда попали в район размещения радиоактивных изотопов на Запорожской АЭС. По его словам, один из снарядов в результате атаки украинской артиллерии упал в 10 м от хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС. Он уточнил, что радиоактивный фон остается нормальным, какого-либо загрязнения воздуха не регистрируется.

Как сообщил глава ВГА региона Евгений Балицкий, власти Запорожской области уже разработали план действий на случай удара ВСУ по хранилищу ядерных отходов.

В четверг также сообщалось, что российские средства ПВО отразили все ночные попытки атак ВСУ на город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.

10 августа глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры Запорожской атомной электростанции при обстрелах со стороны украинских боевиков может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, в свою очередь, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской атомной электростанции, день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту. По его мнению, уход российских вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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