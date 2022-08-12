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Вокруг Запорожской АЭС усилили группировку ПВО на фоне атак украинских боевиков

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Система противовоздушной обороны (ПВО) вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС) усилена из-за постоянных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 12 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Наша система ПВО работает на должном уровне. Группировка ПВО была усилена, укрупнена. Благодаря этому то, что летит и может быть сбито ПВО, оно сбивается», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее в пятницу замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что власти Украины и Запада пытаются «устроить новый Чернобыль» на Запорожской АЭС

Накануне ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС, в результате была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения.

В этот же день Рогов сообщил, что три украинских снаряда попали в район размещения радиоактивных изотопов на Запорожской АЭС. По его словам, один из снарядов в результате атаки украинской артиллерии упал в 10 м от хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС. Он уточнил, что радиоактивный фон остается нормальным, какого-либо загрязнения воздуха не регистрируется.

Как сообщил глава ВГА региона Евгений Балицкий, власти Запорожской области уже разработали план действий на случай удара ВСУ по хранилищу ядерных отходов.

В четверг также сообщалось, что российские средства ПВО отразили все ночные попытки атак ВСУ на город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.

10 августа глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры Запорожской атомной электростанции при обстрелах со стороны украинских боевиков может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, в свою очередь, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской атомной электростанции, день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту. По его мнению, уход российских вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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