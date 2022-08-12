Опубликованы кадры обрушения стены жилого дома в Омске

Очевидцы публикуют в соцсетях кадры частичного обрушения пятиэтажного жилого здания в Омске. Инцидент произошел в пятницу, 12 августа, по адресу: улица 20 Партсъезда, 52.

Ранее стало известно, что в стене дома четыре месяца назад образовалась сквозная дыра, через которую мог пройти человек.

Тогда жильцы дома обратились в суд с требованием признать здание аварийным. Теперь, после случившегося, предварительной причиной обрушения жилого дома признали ветхое состояние.

В настоящий момент на месте работают спасатели. По данным «Известий», проводится эвакуация. Предположительно, под завалами находится один человек, возможно, ребенок.

На место происшествия выехал прокурор Омской области Николай Студеникин в целях координации действий правоохранительных органов по установлению обстоятельств произошедшего.