Запорожская АЭС может подвергнуться консервации из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 12 августа заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Василий Рогов.

«Идут постоянные повреждения ЛЭП 750 киловольт. То, что постукраинское пространство, подконтрольное Зеленскому, уже ждет проблема с электричеством, сомнений нет. Они привели к тому, что нагрузки на АЭС минимальные, выработка минимальная, идет режим сохранения того, что есть, чтобы ничего не произошло», — сказал он в эфире телеканала «России 24».

Рогов добавил, что скоро украинская армия не будет ничего получать, так как Россия будет спасать станцию, консервировать ее и выводить нагрузки на освобожденные территории.

По его словам, из-за повреждения линий электропередачи на подконтрольных Украине территориях возникнут проблемы с подачей электроэнергии

Сотрудник ВГА также отметил, что установлены причастные к обстрелам станции — военные из 44-й артиллерийской бригады вооруженных сил Украины. Атака на объект велась из Никополя при помощи 152 мм орудия.

Энергетик, заместитель руководителя департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев заявил, что в случае консервации ЗАЭС в сложном положении окажутся регионы Центральной Украины. По его словам, в текущих условиях под отключение могут попасть население, гражданские объекты и, возможно, металлургические предприятия. В этой связи заявления «Энергоатома» о том, что обстрелы производятся как раз для того, чтобы не допустить отключения АЭС от украинской энергосети, эксперт назвал очень странными.

В четверг, 11 августа, артиллерия вооруженных формирований Украины (ВФУ) обстреляла Запорожскую атомную электростанцию, в результате чего была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения.

В тот же день постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской атомной электростанции, день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту. По его мнению, уход российских вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

Запорожская АЭС взята под охрану российской стороной в рамках спецоперации, которая проводится РФ с 24 февраля в Донбассе.

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