Китай ввел санкции в отношении замминистра транспорта Литвы

Власти Китая ввели санкции в отношении заместителя министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте после ее визита на Тайвань. Об этом 12 августа сообщил МИД КНР.

«В ответ на вопиющий и провокационный поступок Вайчюкявичюте Китай принимает решение о введении санкций в отношении Вайчюкявичюте, приостановке всех форм обмена с министерством транспорта и коммуникаций Литвы, а также приостановке обмена и сотрудничества с Литвой в сфере международных автомобильных перевозок», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе МИДа заявили, что визит Вайчюкевичюте на Тайвань нарушает принцип одного Китая, серьезно вмешивается во внутренние дела страны и подрывает ее суверенитет и территориальную целостность.

7 августа делегация Литвы во главе с Вайчюкявичюте прибыла на Тайвань. В нее вошли 11 чиновников. В ходе пятидневного визита они намеревались встретиться с представителями министерства транспорта и посетить производство электробусов.

В июне Тайвань посетили вице-министр экономики и инноваций Литвы Йовита Нелюпсене и вице-министр сельского хозяйства Эгидиюс Гедрайтис.

2–3 августа состоялся визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Политик назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Поездка стала первым официальным визитом на остров спикера палаты представителей США за последние 25 лет.

Пекин выразил Вашингтону решительный протест относительно визита политика. МИД КНР сообщил о введении санкций против Пелоси и ее ближайших родственников в соответствии с законами страны.

4 августа Народно-освободительная армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. В этот же день в МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США, без визита спикера события пошли бы иначе.