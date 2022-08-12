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Северная Македония отозвала согласие на учреждение поста почетного консула РФ в Битоле

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Фото: commons.wikimedia.org/Stefan Didam
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Власти Северной Македонии официально уведомили Россию об отзыве согласия на учреждение поста почетного консула России в городе Битола. Об этом 12 августа сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

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«О мотивах данного шага ничего не говорится – видимо, их не смогли сформулировать за явным отсутствием», — приводит слова дипломата сайт МИД России.

По его словам, речь идет о враждебном политическом жесте.

«Очередной выпад против нас призван углубить разлом в российско-северомакедонских отношениях, образовавшийся на почве несамостоятельного поведения Северной Македонии, продемонстрировать слепую лояльность этой балканской страны западным союзникам, их политике санкций и грубого давления на Россию», — добавил Нечаев.

Как обратил внимание дипломат, в жертву антироссийскому курсу приносится «институт почетных консулов, которые помогают развивать межчеловеческие контакты, оказывают поддержку людям, бизнесу». Это прискорбно, отметил дипломат.

Он заключил, что за действиями Северной Македонии последует ответная реакция Москвы.

3 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Республики Северная Македония Стево Пендаровский высказал резкие обвинения в адрес России, в том числе во вмешательстве во внутренние дела его страны, однако не привел каких-либо доказательств.

22 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад пытается сделать из Северной Македонии инструмент антироссийской игры.

В апреле послу РФ в Северной Македонии Сергею Баздникину вручили дипломатическую ноту, в которой шесть дипломатов посольства России в Скопье объявлены персонами нон грата. В МИДе страны добавили, что, по информации компетентных органов, указанные лица осуществляли деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях.

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