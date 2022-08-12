Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские военные нанесли удар по Каховской ГЭС
Мир
Вокруг Запорожской АЭС усилили группировку ПВО на фоне атак украинских боевиков
Авто
В РФ предложили упростить получение прав на управление вездеходами и снегоходами
Мир
Украинские призывники начали бежать от службы в освобожденное Запорожье
Общество
Путин учредил День российской анимации
Мир
Китай ввел санкции в отношении замминистра транспорта Литвы
Мир
Северная Македония отозвала согласие на учреждение поста почетного консула РФ в Битоле
Мир
Для 2,7 тыс. мариупольцев восстановили доступ к интернету
Наука
Астрономы предупредили о надвигающейся магнитной буре
Туризм
В российском законодательстве появятся «туристические тропы»
Мир
Минкульт Украины намерен расширить права английского языка в стране
Мир
На границе Эстонии и России образовалась очередь из почти 300 автомобилей

В РФ предложили упростить получение прав на управление вездеходами и снегоходами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МВД, Минсельхозу и Ростуризму поручено упростить процедуру получения прав на управление вездеходом и снегоходом. Об этом 12 августа сообщил официальный Telegram-канал правительства России.

Постой, снегоход: в России ужесточат контроль за внедорожными ТС
Подготовлен перечень неисправностей, при которых такую технику запретят эксплуатировать

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что необходимо повысить доступность обучения, не в ущерб навыкам, которыми должен обладать водитель.

«Безопасность отдыха людей должна гарантироваться», — указал глава правительства.

Он отметил, что только профессиональные инструкторы смогут оценить безопасность такого изменения, и попросил представить свои предложения в правительство.

Представитель туротрасли Александр Мороз со своей стороны предложил рассмотреть возможность, при которой туроператоры смогут получать лицензии на обучение управлению самоходной техникой. После завершения курса турист получит сертификат, подтверждающий навык вождения, а также сможет с гидом-инструктором ездить на такой технике по туристическим маршрутам.

4 августа в ГИБДД рассказали россиянам, как заменить водительские права. В ведомстве отметили, что автомобилисты, у которых истек срок действия прав, могут управлять транспортным средством на законных основаниях. Кроме того, водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в 2022 и 2023 годах, продлен на три года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022