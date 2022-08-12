В РФ предложили упростить получение прав на управление вездеходами и снегоходами

МВД, Минсельхозу и Ростуризму поручено упростить процедуру получения прав на управление вездеходом и снегоходом. Об этом 12 августа сообщил официальный Telegram-канал правительства России.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что необходимо повысить доступность обучения, не в ущерб навыкам, которыми должен обладать водитель.

«Безопасность отдыха людей должна гарантироваться», — указал глава правительства.

Он отметил, что только профессиональные инструкторы смогут оценить безопасность такого изменения, и попросил представить свои предложения в правительство.

Представитель туротрасли Александр Мороз со своей стороны предложил рассмотреть возможность, при которой туроператоры смогут получать лицензии на обучение управлению самоходной техникой. После завершения курса турист получит сертификат, подтверждающий навык вождения, а также сможет с гидом-инструктором ездить на такой технике по туристическим маршрутам.

4 августа в ГИБДД рассказали россиянам, как заменить водительские права. В ведомстве отметили, что автомобилисты, у которых истек срок действия прав, могут управлять транспортным средством на законных основаниях. Кроме того, водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в 2022 и 2023 годах, продлен на три года.