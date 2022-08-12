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Для 2,7 тыс. мариупольцев восстановили доступ к интернету
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Для 2,7 тыс. мариупольцев восстановили доступ к интернету

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В Мариуполе восстановили доступ к интернету для 2,7 тыс. абонентов, рассказали 12 августа в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В Мариуполе к сети передачи данных подключен перинатальный центр. Также в городе восстановлено предоставление услуг интернета для более чем 2700 абонентов», — указано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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Министерство также отметило, что ГУП ДНР «Углетелеком» продолжает работы на волоконно-оптических линиях связи в Володарском, Волновахе и Мариуполе. Помимо этого, ведутся ремонтно-восстановительные работы на магистральной волоконно-оптической линии связи в Мариуполе и осуществляется организация коммутации внутрилинейных плат на участке «Комсомольское – Тельманово – Новоазовск – Мариуполь».

«Сотрудники ГУП ДНР «КОМТЕЛ» продолжают работы по включению услуг фиксированной телефонии и услуг интернет органам исполнительной власти, социальным объектам и населению в Волновахе, Мариуполе, Володарском и Мангуше», — рассказали в пресс-службе.

Ранее, 10 августа, представитель военно-строительного комплекса Минобороны РФ Максим Абаринов заявил, что первые три многоквартирных жилых дома в Мариуполе будут сданы уже в начале сентября. По его словам, жилые дома строятся на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна.

5 августа вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что электричество и водоснабжение в Мариуполе восстановят к середине сентября. По его словам, мастер-план по восстановлению города уже утвержден, теперь будет составлен пообъектный график работ.

Тогда же в Минстрое сообщили «Известиям», что Мариуполь полностью восстановят в течение трех лет, а мастер-план развития города предусматривает расширение его границ. Согласно предварительным данным, в 2022–2025 годах на территории города собираются построить и восстановить порядка 1,03 млн кв. м социальной инфраструктуры.

В Мариуполе продолжает налаживаться мирная жизнь, после того как 20 мая Минобороны РФ отчиталось о полном освобождении города и сдаче в плен 2439 боевиков неонацистской группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), укрывавшихся на территории завода «Азовсталь».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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