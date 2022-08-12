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Опубликованы кадры попадания шайбы в грудь погибшего 14-летнего хоккеиста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» появились кадры с моментом попадания шайбы в грудь 14-летнего хоккеиста петербургского клуба СКА Всеволода М. Инцидент произошел 11 августа, подросток скончался.

На записи показана тренировка юных спортсменов. Когда шайба отскочила и попала в юношу, он согнулся, проехал несколько метров и упал на лед. Хоккеисты, заметив произошедшее, собрались возле него.

Как сообщила в тот же день пресс-служба СКА, врач команды оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь, которая провела все реанимационные мероприятия. Его сердце запустилось, после чего спортсмена доставили в больницу. Однако медикам не удалось спасти его в медучреждении.

Хоккейный клуб проведет внутреннее расследование обстоятельств произошедшего.

Управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). По данным следователей, шайба попала подростку под защитный доспех спортивного обмундирования.

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