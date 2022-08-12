Массовую гибель рыбы спрогнозировали в Ростовской области из-за жары

Специалисты прогнозируют замор рыбы в водоемах Ростовской области из-за аномально высокой температуры воздуха. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на Росприроднадзор по региону и Республике Калмыкии.

По данным ведомства, жара выступает в качестве катализатора для различных физико-химических процессов в воде. Из-за этого снижается насыщенность воды растворенным кислородом. Рыба погибает от асфиксии.

В периоды аномально высоких температур Росприроднадзор регулярно получает от очевидцев информацию о массовой гибели рыбы. Жителям региона напомнили, что ситуация может повториться в ближайшее время из-за длительного летнего зноя.

Согласно прогнозам, 13 августа в Ростовской области ожидается до +37 градусов. Несмотря на жару, в регионе пройдет грозы с ливнями, скорость ветра достигнет 20-24 м/с.