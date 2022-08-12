В Финляндии предрекли подрыв единства Европы из-за энергетического кризиса

Надвигающийся энергетический кризис может повлиять на единство Европы. Об этом 7 августа заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus.

Он выразил обеспокоенность по поводу дальнейшей эскалации украинского конфликта, которая, по его словам, может повлечь дальнейший экономический спад в Европе.

«Мы в Финляндии давно привыкли жить с мыслью, что в следующем году все будет лучше. Такой поворотный момент, при котором как прежде уже не будет, а вызовы только растут, весьма сложен. Это может повлиять и на единство Европы», — сказал Ниинисте.

Президент Финляндии считает, что центральным вопросом для европейских стран стало обретение самодостаточности с точки зрения безопасности и продовольствия.

Ранее, 29 июля, газета Financial Times написала, что единство Евросоюза в отношении России оказалось перед тяжелым испытанием из-за роста инфляции и возможных мер по энергосбережению. Издание задается вопросом, смогут ли лидеры европейских стран «дальше держать оборону» или «их солидарность рухнет, когда отпор гневных потребителей вынудит их умерить враждебное отношение к Москве». Журналисты также указали на непрочность единства ЕС в вопросе энергетики.

6 июня аналитик Bloomberg Клайв Крук отметил, что события на Украине могут привести к политическому и экономическому расколу среди стран Евросоюза. По его мнению, ЕС «быстро отреагировал» на российскую спецоперацию по защите Донбасса, но необходимо более глубокое политическое единство для того, чтобы поддерживать усилия, которые были приложены до этого.

Аналитик убежден, что неравномерный рост инфляции свидетельствует о том, что «до экономической интеграции ЕС еще очень далеко, особенно в плане поставок энергоносителей».

Еще 12 мая президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Он указал, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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