Режим повышенной готовности ввели в Волгоградской области из-за саранчи

В Светлоярском районе Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за азиатской саранчи. Аграрии должны обработать территории, где выявлены очаги распространения вредителей.

Постановление о введении режима повышенной готовности подписала глава района Татьяна Распутина. Согласно документу, фермеры получат компенсацию части расходов на обработку посевов. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

В Россельхозцентре отмечают, что уборка зерна в муниципалитете практически завершилась, поэтому посевы от вредителей не пострадали. Обработка требуется для предотвращения откладывания насекомыми кубышек и недопущения обострения ситуации в 2023 году.

Азиатская саранча предпочитает влажный климат и заросли камыша.

В конце июня в Оренбургской области личинки вредной черепашки начали массово вылупляться на полях зерна. Насекомое представляет опасность для озимых и яровых культур.