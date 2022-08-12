В «Росчайкофе» заявили о невлиянии на рынок России ухода Tchibo

Уход ряда иностранных брендов кофе из России, таких как немецкий Tchibo GmbH, вызывает определенные эмоции, но не окажет серьезного влияния на российский рынок — доля именно этой компании составляла всего порядка 2%. Об этом заявил «Известиям» глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в пятницу, 12 августа.

Согласно сообщению в блоге Tchibo GmbH, кофейная компания продала российское подразделение. Новым собственником «Чибо СНГ» стала в начале июля компания генерального директора подразделения в РФ Михаила Ковалевского МВК. Его доля находится в залоге у Tchibo GmbH, следует из выписки ЕГРЮЛ. Перешедшая к российским управленцам фирма до конца 2022 года продолжит поставки кофе Tchibo и Davidoff, затем ей придется разработать новую марку. Один из текущих вариантов — марка Gold.

«Чибо СНГ» выпускала кофе по контракту на мощностях нижегородской фабрики «Гранд-НН». Часть продукции импортировалась с иностранных площадок Tchibo GmbH.

Весной ряд иностранных брендов ушел из России в связи с новыми санкциями Запада, введенными в ответ на операцию по защите Донбасса. Так, в марте швейцарская Nestle объявила о приостановке продукции в Россию, в том числе Nespresso. Источники сообщали, что Nespresso готов вернуться в Россию через компанию-партнера из Сербии, но в самом холдинге это не стали комментировать. В апреле прекратил поставки в РФ итальянский производитель кофе Lavazza. В мае американская сеть Starbucks объявила об уходе с российского рынка, но затем российские активы компании купил рэпер Тимур Юнусов (Тимати). Кроме того, финская компания Paulig Group продала свой бизнес в России гражданину Индии Викасу Сои, владельцу компании-конкурента MilagroBeverageCompany. Общественники просили отменить эту продажу.

«Основные у нас поставщики [кофе] — это Бразилия и Вьетнам, поэтому каких-то геополитических рисков не видим в сфере поставок, ограничений нет. Кроме технических сложностей, с которыми сталкиваются те поставщики, безусловно, — это логистические сложности, перестройка маршрутов, стоимость доставки, время доставки», — рассказал Рамаз Чантурия.

По его словам, Starbucks — это кофейная сеть и ее уход больше относится к сфере общепита, чем к производству кофе. Это очень масштабная сфера и американская сеть не была самым крупным игроком в РФ, есть более крупные отечественные сети кофеен и уход компании не повлечет за собой серьезных последствий, отметил эксперт.

Итальянская компания Lavazza была более заметной на рынке жареного кофе, однако в России этот сегмент на 75% обеспечивается местными обжарочными фабриками, указал глава «Росчайкофе». Это был единственный в своем секторе заметный импортный бренд в стране, но не доминирующий на нашем рынке, указал он. Но много лет на этом рынке преобладают российские компании. Также уход этой фирмы может быть замещен другими итальянскими марками, сказал он.

Рынок очень конкурентный, в нем работает большое количество компаний и уходы бизнеса балансируются достаточно быстро, подчеркнул специалист.

«Лидером сектора жареного кофе в РФ является [швейцарская компания] «Орими Трейд», это бренды Jardin, «Жокей». Это безусловный лидер, который контролирует более 30% — кто-то говорит, 40%, кто-то — 50% — рынка», — рассказал он.

Помимо этого, один из крупных операторов — российская компания LEBO Coffee. Фирма не такая известная в Москве, но по всей стране занимает достаточно большую долю, сказал Рамаз Чантурия. Также есть «Московская кофейня на паяхъ», израильская корпорация Strauss Group, владеющая брендом «Черная карта». Не стоит забывать, что Paulig, уйдя из России, решил продать фабрику другой кофейной группе, выводящей на рынок новый бренд — Poetti —, который уже фактически запущен.

Если говорить о рынке растворимого кофе, то в РФ остаются Nescafe, Nestle, Jacobs, Carte Noir и другие, добавил глава чайно-кофейной ассоциации.

Рамаз Чантурия заявил газете «Коммерсантъ», что бизнес Tchibo в России затухал в последние годы «по естественным причинам», в том числе из-за отсутствия значимых инвестиций в рекламу и маркетинг. Перспективы оставшейся российской структуры он считает туманными. Без существенных инвестиций вывести новый бренд на крайне конкурентный российский рынок почти невозможно, заключил он.

Отвечая на вопрос «Известий» о ценах на кофе, он отметил, что они пока держатся на достаточно высоком уровне, как и полгода назад.

«Тренд на высокую цену на кофе будет сохранен в ближайшее время, потому что так складывается баланс спроса и предложения — кофе будет повышенным спросом пользоваться, а его производство пока не успевает спрос покрыть», — сказал глава «Росчайкофе».

Он напомнил, что дисбаланс спроса и предложения на этот продкукт связан в том числе с природными катаклизмами в Бразилии, которые произошли в 2021 году и повлияли на урожай. Эта страна — крупнейший производитель кофев мире.

Когда рынок сбалансируется, сказать сложно, заключил эксперт.