ЦБ: российская экономика вернется к потенциальному росту в 2025 году

Благодаря новым партнерствам и экономическим связям в разработанном Банком России сценарии «Ускоренная адаптация» рост российской экономики возможен уже в 2023 году. А согласно базовому сценарию, к 2025 году российская экономика уже вернется к потенциальным темпам роста, указано в проекте Центробанка, опубликованном 12 августа.

Исходя из базового сценария регулятора, ВВП по итогам 2022 года сократится на 4–6%. В 2023 году его снижение составит 1–4% и будет отражать «эффект базы I квартала 2022 года и более растянутое снижение выпуска». В случае же реализации ускоренного сценария годовая инфляция вернется на уровень, близкий к целевому (4%).

В проекте также отмечается, что в IV квартале 2023 года экономика вырастет на 1,0–2,5%.

«В 2024 году восстановительный рост будет продолжаться, прирост в IV квартале составит 1,0–2,0% в годовом выражении. В 2025 году экономика вернется к потенциальным темпам роста», — отметили в Банке России.

Как объясняется в документе, ограничительные меры недружественных государств и действия властей РФ по поддержке национальной экономики существенное повлияли на состояние внешнеэкономической и внутрироссийской деловой среды.

«Можно ожидать сохранения по меньшей мере части этих изменений в долгосрочной перспективе даже в случае снижения геополитической напряженности. Независимо от дальнейшего развития событий российские компании и их иностранные партнеры будут стремиться минимизировать возможные потери», — сказано в документе.

Накануне Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования сообщил, что экономика России выйдет на плановый рост в 2025 году и будет прогрессировать на уровне 2,2–2,7% до 2030 года.

4 августа экономист Марк Гойхман заявил, что по мере возобновления роста экономики произойдет переход к восстановлению спроса на цветные металлы. Российская экономика начнет восстанавливаться не ранее 2024 года, поскольку по различным расчетам и правительственных служб, и независимых экспертных сообществ снижение ВВП РФ будет продолжаться не только в 2022 году, но и в 2023-м, рассказал эксперт.

8 августа экономист Максим Бирюков заявил, что на российскую валюту влияет объективное снижение объемов экспорта, поэтому данный фактор является основным аспектом ослабления рубля. Предугадать диапазон, в котором российская валюта будет находиться в ближайшее время, считает эксперт, невозможно, так как отсутствует бюджетный механизм, способный его обеспечить.

17 июня министр экономического развития РФ Максим Решетников выразил надежду, что Банк России продолжит тренд на сокращение ключевой ставки. По его словам, инфляция на конец года окажется существенно ниже заявленных ранее 17,5%. Он отметил, что при оценке год к году показатель инфляции остается двузначным. 10 июня Центробанк снизил ключевую ставку на 1,5 п.п., до 9,5% годовых.