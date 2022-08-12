Особый режим вводят в учреждениях из-за энтеровируса в Омской области

С 16 августа в детских образовательных учреждениях, детских садах и лагерях Омской области вводят особый режим в связи с профилактикой энтеровирусной (неполио) инфекции. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Александр Крига.

Решение об особом режиме принято в связи с ростом заболеваемости. Показатель заболеваемости за первые семь месяцев 2022 года составляет 0,6 случаев на 100 тыс. населения. Это превышает средний многолетний уровень в три раза, пишет ИА «Омскрегион». Почти 92% случаев болезни выявлены в июле. Все заболевшие — дети. В 100% случаев у пациентов диагностирован менингит.

В детских учреждениях будет проводиться комплекс противоэпидемических мер, связанных с обязательной дезинфекцией помещений не менее двух раз в день. Также будут действовать дополнительные требования по обработке овощей и фруктов. В случае выявления заболевшего в детском лагере ему требуется обеспечить изоляцию. В школах при необходимости будет приостанавливаться учебным процесс.

Роспотребнадзор также поручил провести инструктажи с медицинскими работниками и сотрудниками аэропорта. Руководителям предприятий торговли и общепита следует организовать ежедневную влажную уборку помещений.

ИА «Город55» отмечает, что симптомами энтеровирусной (неполио) инфекции являются головные боли, отеки, тошнота, высокая температура. При ухудшении состояния у пациентов отмечается воспаление оболочек мозга. Заболевание передается воздушно-капельным путем.