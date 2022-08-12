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В Нагорном Карабахе автомобиль врезался в машину миротворцев

В Нагорном Карабахе автомобиль ВАЗ-2107 врезался в машину миротворцев, погибли четыре человека
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Фото: police.nk.am
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В результате ДТП в Нагорном Карабахе с участием автомобиля ВАЗ-2107 и машины российских миротворцев погибло четыре человека. Об этом 12 августа сообщает МВД непризнанной республики.

Происшествие случилось на дороге Степанакерт-Аскеран.

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«В результате ДТП водитель ВАЗ-2107 был доставлен в Республиканский медицинский центр с переломами и ушибом нижней доли правого легкого. Его пассажиры скончались на месте», — говорится в сообщении.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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