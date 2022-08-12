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Военная администрация Запорожья допустила консервацию АЭС из-за обстрелов

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Запорожскую АЭС (ЗАЭС) могут консервировать в случае продолжения обстрела объекта. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Василий Рогов.

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«Идут постоянные повреждения ЛЭП 750 кВ. То, что постукраинское пространство, подконтрольное Зеленскому, уже ждет проблема с электричеством, сомнений нет. Они привели к тому, что нагрузки на АЭС минимальные, выработка минимальная, идет режим сохранения того, что есть, чтобы ничего не произошло», — сказал он в эфире «России 24».

Кроме того, он отметил, что установлены причастные к обстрелам станции — военные из 44-й артиллерийской бригады вооруженных сил Украины. Атака на объект велась из Никополя при помощи 152 мм орудия, добавил Рогов.

Территория Запорожской АЭС неоднократно подвергалась обстрелу. Так, накануне Минобороны РФ сообщило, что артиллерия украинских вооруженных формирований совершила атаку, в результате чего были частично повреждены теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения. В тот же день замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев обвинил Украину в ядерном терроризме и предупредил, что такие действия могут привести к катастрофе, превышающей по масштабам аварию на Чернобыльской АЭС.

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН уточнил, что благодаря Вооруженным силам РФ удается защитить объекты АЭС. Он заявил, что РФ рассчитывает, что визит экспертов Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС состоится в скором времени. Со своей стороны Москва готова оказать максимально возможное содействие в решении организационных вопросов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал вооруженные силы двух стран прекратить любые военные действия в непосредственной близости от АЭС.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской Народных Республик обратились за помощью к Москве.

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